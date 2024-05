Striscia la notizia - Conti può condurre anche Sanremo 2026? Dubbi sul contratto della Rai

(Di mercoledì 22 maggio 2024)laapprofondisce ilche permetterà a Carlodidue edizioni del Festival diQuesta sera ala(Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Rai Scoglio 24” in cui si parla del Festival didopo l’ufficializzazione di Carlodirettore artistico e conduttorekermesse per il biennio 2025-. Ma siamo proprio sicuri chepotrà restare per due anni? Secondo Pinuccio – che ha potuto vedere in esclusiva la famigerata convenzione tra il Comune die la tv di Stato per la gestione e l’organizzazione del Festival – i “” non tornano. LEGGI: Holden e Sarah si avvicinano dopo Amici 23? L’inviato del tg satirico ha scoperto infatti che la convenzione scade tra un anno e si chiede quindi come abbia fatto la Rai a contrattualizzareper due anni, pagandolo – tra l’altro – con i nostri soldi.

