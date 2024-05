Strategie e tecniche per trovare impiego

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Workshop gratuiti e opportunità di lavoro sul territorio. Si comincia lunedì 27 maggio, dalle 10 alle 13.30, con il job day all’auditorium dello spazio Tilane a Paderno Dugnano. Durante la mattinata sarà possibile seguire diversi workshop gratuiti. Si parte alle 10 con quello dedicato a scoprireperlavoro, a cui segue alle 10.30 il focus sull’uso della piattaforma LinkedIn per promuovere il proprio profilo professionale e fare rete con altri professionisti. Alle 11 si tiene il workshop dedicato all’imprenditoria, con consigli su come avviare un’impresa o diventare liberi professionisti e alle 11.30 quello dedicato al servizio di selezione di Afolmet, con la presentazione delle offerte di lavoro presenti nella banca dati dell’agenzia. In contemporanea, dalle 10 alle 13.30, ci sarà la possibilità di partecipare a incontri individuali per conoscere lee leper facilitare il cambiamento, identificare le competenze e individuare le opportunità lavorative in cui muoversi.

