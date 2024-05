Strategie e progetti del Piano Mattei Ecco come l’Italia è in prima linea in Africa

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Investimenti, infrastrutture, istruzione, tutto condito da una robusta dose di collaborazione, per fare dell’qualcosa di nuovo, emancipato e al passo coi tempi. Un tema, quello del, sceltospunto di riflessione dell’Annual International Meeting, giunto alla seconda edizione, organizzato presso Palazzo Rospigliosi, a due passi dal Quirinale, da Confprofessioni e Apri International. D’altronde,ha davanti a sé una straordinaria opportunità di consolidare la sua presenza ine di contribuire al suo sviluppo. La partnership tra Italia enon è solo vantaggiosa per entrambe le parti, ma è anche un passo verso un mondo più interconnesso e solidale. A ragionare sul futuro e le prospettive dell’e del, tra gli altri, il presidente della Commissione Affari Europei, Giulio Terzi Sant’Agata, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il presidente della Fondazione MedOr, Marco Minniti e il direttore Public Affairs Foundation di Eni, Lapo Pistelli.

VIDEO | Dal Piano Mattei alle diaspore, Senegal-Italia avanti insieme - VIDEO | Dal piano mattei alle diaspore, Senegal-Italia avanti insieme - ROMA – Senegal e Italia avanti insieme. Nello spirito del piano mattei presentato dal governo di Giorgia Meloni ma anche e soprattutto nel solco di un’amicizia cresciuta nel tempo. Anche attraverso le ... dire

Transizione energetica, la Sicilia al centro con “HEYSUN – Expo” - Transizione energetica, la Sicilia al centro con “HEYSUN – Expo” - ROMA (ITALPRESS) - La Sicilia si pone al centro del dialogo tra stakeholder e player internazionali nella riflessione sulla transizione energetica e lo fa ... italpress

Urso rilancia cooperazione Roma-Tripoli: Libia partner fondamentale non solo per energia - Urso rilancia cooperazione Roma-Tripoli: Libia partner fondamentale non solo per energia - (Teleborsa) - La Libia è un "partner forndamentale" per l'energia, ma può diventare anche per le "materie prime critiche" e può ospitare grandi parchi solari ed eolici da collegare poi alla rete elett ... teleborsa