Stragi mafiose del ’93 | il generale Mario Mori nuovamente indagato

(Di mercoledì 22 maggio 2024) . Questa volta le accuse sono di non aver impedito leNuovi guai giudiziari per il. Lo scorso anno la Cassazione aveva assolto ildei Ros dalle accuse di minaccia a corpo politico dello Stato nell’ambito dell’inchiesta sulla Trattativa Stato-mafia.era stato assolto per non aver commesso il fatto dall’accusa. Ora per l’exc’è una nuova accusa che arriva dalla Procura di Firenze e rientra nell’ambito dell’inchiesta sui mandanti delledel 1993. Per l’accusanon avrebbe impedito «mediante doverose segnalazioni o denunce, ovvero con l’adozione di autonome iniziative investigative o preventive, gli eventisti di Firenze, Roma e Milano di cui aveva avuto plurime anticipazioni». Inoltre, sempre secondo l’accusa,«era stato informato già nell’agosto 1992, dal maresciallo Roberto Tempesta del proposito di Cosa Nostra, veicolatogli dalla fonte Paolo Bellini, di attentare al patrimonio storico, artistico e monumentale italiano, in particolare alla Torre di Pisa».