Strage di Fidene - il commissariato diede l’allarme sulle falle del poligon - ma la Pec fu ignorata È stata una svista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024) C’èuna pec con cui, dieci mesi prima delladi, ildi Ponte Milvio aveva lanciatopecche delo di tiro di Tor Di Quinto, lo stesso da Claudio Campiti nel dicembre del 2022 ha rubato armi e munizioni per poi uccidere, durante una riunione del consorzio Valleverde, quattro donne ferendo altre tre persone. Ma quegli avvisi, ben tre, furono ignorati. Il fatto è emerso nel corso dell’udienza, davanti alla Corte d’Assise, del processo che vede imputato Capiti per omicidio plurimo. Imputati anche il presidente della Sezione Tiro a Segno Nazionale e un dipendente per reati omissivi. Le tre segnalazioni degli agenti furono inviate dopo che il 13 febbraio del 2022 un uomo inviò una segnalazione su “Youpol” annunciando l’intenzione di andare a prendere una pistola a Tor di Quinto e di voler andare in Vaticano per «risolvere questioni personali».