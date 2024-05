Storia del lavoro Presentazione del volume

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nuovo appuntamento per l’edizione 2024 di InCanto, la rassegna del canto di tradizione e di nuova espressività dell’Istituto Ernesto de Martino a Sesto Fiorentino. Oggi alle 17,00 è in programma ladel libro "delnell’Italia contemporanea" di Stefano Gallo e Fabrizio Loreto, (Il Mulino, 2023) con l’intervento di Maurizio Brotini (IRES Toscana), Stefano Bartolini (Fondazione Valore) alla presenza dell’autore Stefano Gallo. Coordina Mariamargherita Scotti (Istituto Ernesto de Martino). Nello studio sono ricostruite le trasformazioni del mercato del, le forme dell’associazionismo e della partecipazione politica e sindacale, le rappresentazioni culturali, i mutamenti del quadro giuridico e della legislazione sociale. In particolare, la progressiva riduzione del settore agricolo, i processi di industrializzazione prima e di deindustrializzazione poi e l’affermarsi di una società terziarizzata sono i tre grandi momenti economici che scandiscono questa vicenda.