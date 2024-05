Stipendio - bonus 2 giugno in busta paga | come funziona e a quanto ammonta

(Di mercoledì 22 maggio 2024)il. Il 2è la Festa della Repubblica, sarebbe dunque un giorno festivo, ma quest’anno cadrà di domenica. Una legge del 1949 permette il corrispettivo indi questa giornatagiorno di riposo non goduto. Infestività non goduta, ci saranno comunque delle tutele per i lavoratori. Il giorno festivo verrà consideratouna giornata lavorata e questo comporterà una conseguente maggiorazione dello.Leggi anche: Torna il Redditometro, ma è bufera nella maggioranza La normativa italiana Secondo l’ordinamento italiano, in particolare l’articolo 5, comma 3, della legge n. 260 del 1949, quando una festività cade di domenica, ai lavoratori è dovuta un’ulteriore retribuzione. La norma stabilisce che “Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera.

