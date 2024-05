Stipendi sempre più bassi - perché le retribuzioni resteranno ancora ferme al palo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Gliitaliani restano fermi al. Come mostrano i dati Istat, tra il 2013 e il 2023 il potere d’acquisto dellein Italia è diminuito del 4,5%, mentre negli altri grandi Paesi europei aumentava: dall’1,1% in più della Francia al 5,7% della Germania. Le cause, spiega il Corriere della Sera, sono diverse: la dimensione delle aziende italiane (ci sono molte più piccole imprese che altrove), la bassa produttività, ma anche l’elevato prelievo fiscale. Insomma, se glinon crescono è anche colpa dell’Irpef.fermi al, quanto incide l’Irpef: lo studio Il Corriere riporta i calcoli effettuati da Maurizio Benetti, collaboratore della Fondazione Tarantelli: in caso di aumento contrattuale lordo di 100 euro a un lavoratore entrano in tasca poco più di 70 euro se la sua retribuzione lorda è di 12mila euro.