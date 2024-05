(Di mercoledì 22 maggio 2024) Non era proprio il momento giusto per un, ma hanno deciso di farlo comunque. Dueunin Messico, nel quartier di Lomas del Mirador, hanno sconcertato i passanti quando sono uscitedai rottami e hanno deciso di scattarsi una foto insieme a pochi centimetri dal loro veicolo ribaltato. Come riporta Jam Press,l’arrivo della polizia, le donne hanno continuato a farsi foto, inquadrando anche le ferite. E non solo, una di loro ha anche posato per uno scatto nonostante non riuscisse nemmeno a camminare, dato che le gambe sembravano cederle. La sua amica più abile, che aveva tagli sul viso e sulle braccia, è stata vista camminare bene mentre estraeva il telefono per scattare le foto. Le donne sono state portate in ospedale per accertamenti. Non è ancora chiaro come sia avvenuto l’, avvenuto sabato sera, però le autorità locali hanno ipotizzato che la donna al volante abbia assunto un’elevata quantità di alcol.

Gravemente ferite dopo un terribile incidente stradale, si mettono in posa per un selfie: la foto fa scoppiare una bufera sui social - Gravemente ferite dopo un terribile incidente stradale, si mettono in posa per un selfie: la foto fa scoppiare una bufera sui social - Un selfie tra le macerie di un incidente In una scena che sembra quasi surreale, due ragazze gravemente ferite in un incidente stradale in Messico hanno deciso di scattarsi un selfie mentre attendevan ... baritalianews

Ferite e vive per miracolo dopo incidente stradale si scattano un selfie sul bordo della strada - Ferite e vive per miracolo dopo incidente stradale si scattano un selfie sul bordo della strada - È accaduto in Messico, dove due ragazze gravemente ferite dopo un incidente stradale si sono scattate un selfie sul bordo della strada in attesa dei soccorsi ... fanpage

“Stiamo diventando ridicoli”. Proteste feroci per due ragazze insanguinate che si scattano un selfie dopo un incidente stradale - “Stiamo diventando ridicoli”. Proteste feroci per due ragazze insanguinate che si scattano un selfie dopo un incidente stradale - Due ragazze, dopo un incidente stradale in Messico, nel quartier di Lomas del Mirador, hanno sconcertato i passanti quando sono uscite insanguinate dai rottami e hanno deciso di scattarsi una foto ... ilfattoquotidiano