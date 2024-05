Stia attento ad alzare il braccio così Con me non c’è pericolo | lo scambio di battute tra La Russa e Borghi Iv in Senato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “adil”. “Con me non c’è”.ditra il presidente del, Ignazio La, e ilre di Italia viva, Enrico, nel corso della presentazione – e votazione – degli emendamenti alla riforma sul premierato. A un certo puntoha chiesto la parola quando invece Lastava andando oltre, cioè alla votazione di una serie di emendamenti. Ilre di Iv ha alzato ilper farsi notare e da lì lodi. “Non si può mai sapere” ha aggiunto La. “Non credo proprio, se non altro per via della mia provenienza geografica” ha voluto precisare, che è piemontese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.