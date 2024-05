Steinhauser meglio di papà e zio - Pogacar guadagna anche senza volerlo Le pagelle della tappa 17

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 maggio 2024 – Le17 del Giro d’Italia, voti di Angelo Costa. 10 a GeorgRiesce a fare ciò che non è riuscito aTobias, ex pro con la Refin di Franchini, e soprattutto a zio Jan Ullrich: vincere al Giro. Ci riesce a 22 anni, con il coraggio che domenica l’ha fatto salire sul podio a Livigno, con la testardaggine di chi è convinto che quando le gambe sono buone non bisogna tirarsi indietro. 9 a TadejFa quel che vuole, come vuole,quando non vuole. Tre pedalate per togliersi dalla mischia, un finale con agilità e facilità che assomiglia ad un allenamento, ma fa ancora il vuoto. Chi non si diverte, provi a immaginare cosa sarebbe stato il Giroun simile prodigio. O ripensi a quelli degli ultimi anni. 8 a Giulio Pellizzari Mostra personalità e gamba andandosi a prendere la cima Coppi, che a vent’anni è comunque tanta roba.