Stankovic - la Sampdoria valuta l’acquisto a titolo definitivo – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Filipè stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ottima stagione dellain Serie B. In prestito dall’Inter ora siil suo futuro INIZIO TURBOLENTO – In porta per lac’è il serbo Filip, 22 anni, in prestito dall’Inter. Il giovane portiere ha iniziato la stagione con alcune difficoltà, segnando in negativo almeno tre partite che sono costate altrettante sconfitte alla squadra. Nonostante questi inciampi iniziali, l’allenatore Andrea Pirlo ha continuato a credere in lui, anche a causa della mancanza di vere alternative FIDUCIA RIPAGATA – La fiducia di Pirlo è stata ripagata: ora, figlio di Dejan, è considerato uno dei migliori portieri della Serie B, dimostrando talento e resilienza in ogni partita. La sua crescita costante ha reso evidente il suo valore e il suo potenziale per il futuro.e il suo futuro CAMBIO – Sembra che da alcuni rumors riportati da Tuttosport, Emil Audero dovrebbe ritornare alla, dall’Inter, ma il club ha già deciso di cederlo.