Stalkera Angelina Mango e sua madre - arrestato 49enne

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ferrara, 22 maggio 2024 –è diventata la sua ossessione: lettere, raccomandate, centinaia di messaggi e chat e perfino un viaggio a Sanremo per cercare di incontrarla. Un caso molto particolare che ha portato i carabinieri ad arrestare undi Mesola (Ferrara) con problemi psichiatrici. Lo riporta la stampa locale. L’uomo in realtà si trovava già ai domiciliari dal mese di febbraio, misura che il giudice aveva ritenuto necessaria per cercare di fermarlo, ma dal momento che aveva continuato are la cantante la misura è stata aggravata. Al momento si trova ricoverato in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. Ilè ritenuto responsabile di atti persecutori non solo nei confronti della giovane vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo ma anche di sua, la cantante Laura Valente. La misura è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.