Stadio Vigorito - ok della Giunta alla concessione d’uso

Laha concesso l'ok, a seguitorichiesta presentata dal Benevento Calcio,delloe dell'impianto sportivo 'Carmelo Imbriani' per la stagione calcistica 2024/2025, al fine di poter procedere all'iscrizione nel campionato di Lega Pro. "Con la delibera odierna – commenta il sindaco Clemente Mastella – rispondiamo positivamente all'istanza pervenuta dal Benevento Calcio. Con la società prosegue una interlocuzione istituzionale corretta, rispettosa dei rispettivi ruoli. Siamo consapevoli del contributosocietà nel veicolare l'immaginecittà ed è una delle ragioni che sorregge il provvedimento che abbiamo approvato oggi. Complimenti per la qualitàmanutenzione garantita dsocietà: il terreno di gioco del, ad esempio, è oggettivamente tra i migliori nei campionati professionistici.

