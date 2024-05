Stadio e mercato - le prima partite del Mantova Possanzini vuole soluzioni adatte ai cadetti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ilal lavoro per preparare la B Ilè al lavoro per preparare la stagione dell’atteso ritorno in serie B. Si può parlare di “lavoro” in senso letterale, visto che è in corso l’intervento che dovrà consentire al Martelli di ospitaredel torneo cadetto. L’ipotesi è che il tutto posso venire completato per il 19 agosto, anche se è già pronta l’opzione di sicurezza per i biancorossi che inizieranno la nuova stagione giocando le loro gare interne al Manuzzi di Cesena. Ci sono comunque molte cose che si stanno muovendo anche sul fronte della squadra, visto che sono già partiti i rinnovi dei calciatori che rimarranno agli ordini di mister. In questo senso, l’ufficializzazione del prolungamento di Burrai e Redolfi ha solo aperto la strada a nuovi accordi che, a breve, dovrebbero riguardare Galuppini, Mensah e Brignani, ma anche De Maio, vicino all’accordo per prolungare la sua esperienza virgiliana.