Stadio Cecchi al restyling Interventi lunghi tre anni La festa con la finalissima

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Trediper loMaurodi Limite sull’Arno può presentarsi al pubblico (di casa e ospite) e alle squadre rinnovato. Il Comune di Capraia e Limite ha appena assegnato all’associazione che si occupa dell’impianto sportivo oltre 28mila euro a sostegno di quanto speso per i tanti lavori portati a termine o sul filo del traguardo. Tra i quali spiccano dal 2021 glisull’impianto di irrigazione; sulla caldaia con la sostituzione di apparecchiature in centrale, la riparazione della perdita sul tubo della caldaia e la sostituzione di un flessibile gas al bruciatore;di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici, ancora nuovi lavori alla caldaia; e infine la sostituzione di alcune attrezzature ormai usurate e ripulitura del pozzo. Insomma un investimento importante perché lodi Limite è anche il tempio dello sport giovanile.

