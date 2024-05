Sta per uscire una canzone di Fedez con Emis Killa Lo spoiler del rapper su Instagram – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sta perun nuovo brano diaffiancato da un amico di lunga data,. Aarlo è lo stessoin una story su, con unTikTok realizzato da un utente. Per la precisione Elmatadormc7, ovvero Dylan Potenza, in arte El Matador,di Ciampino, 21enne seguitissimo tra i più giovani.edsi conoscono da anni e insieme hanno avuto tante collaborazioni (l’ultima nell’album di, Paranoia Airlines) e liti. Qualche giorno fa ilaveva postato diversi scatti in studio. Uno di questi era corredato da qualche informazione in più: «In una foto c’è l’artista con cui ho registrato una mina che, quando uscirà, farà zittire tutti». Siamo davanti a un tormentone estivo? Quello che si percepisce dall’audio ha un’unica certezza, un ritorno alle origini percon sonorità decisamente meno pop rispetto ai brani che negli ultimi anni ha lanciato in vista dell’estate.