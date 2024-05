Sputi e schiaffi sul bus agli alunni in gita - autista sotto accusa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Pesaro, 23 maggio 2024 – “L’ha colpito un alunno con un ceffone in piena faccia poi lo ha preso per il colletto e gli ha sputato. Mia figlia si è spaventata, ha provato ad allontanarlo dall’amico e si è presa una gomitata vicino all’occhio". E’ il racconto della mamma di una studentessa di una terza media della scuola "Gaudiano" che dal 7 al 9 maggio scorso ha partecipato ad unaa Udine e Trieste, tre classi in tutto per un centinaio circa di ragazzini di 13 anni accompagnati dinsegnanti. Un episodio tanto terribile quanto inaspettato che ha indignato le famiglie dei due ragazzini coinvolti al punto che hanno affidato la questione ad un legale. La mamma della giovanissima, che al ritorno dallaè stata medicata dai sanitari del pronto soccorso di Pesaro (che le hanno dato alcuni giorni di prognosi) ricostruisce l’accaduto. "Erano circa le 23 quando nella chat della scuola ho letto un messaggio inviato dalla mamma dell’altro ragazzino che chiedeva ‘qualcuno sa cos’è successo?’.