Sposi investiti e uccisi con l’auto Nove anni dopo ecco la condanna Il conducente finisce in carcere

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nel 2015 aveva provocato un tragico incidente che era costato la vita a una giovane coppia di Cairate: a distanza dida quel tragico episodio per Rubil Behri, 32, giudicato responsabile di omicidio colposo, si sono infine aperte le porte deldi Busto Arsizio. I carabinieri della Compagnia di Legnano, infatti, lo hanno prelevato questa settimana a Nerviano, dove l’uomo lavora, dando esecuzione all’ordine di carcerazione, e Behri dovrà ora scontare cinqueper omicidio colposo. Bisogna tornare indietro al 2015 per ripercorrere i momenti di quel tragico incidente: Michela Furnari, 38e Mario Cocco, 36, residenti nella frazione di Cairate di Boladello, erano appena rientrati dal loro viaggio di nozze quando, nella tarda serata dell’11 luglio mentre viaggiavano a bordo del loro scooter, in via Cassano a Fagnano Olona erano stati vittime di uno scontro frontale con un’auto, una vettura Ford Focus, alla cui guida c’era proprio il giovane cittadino albanese.