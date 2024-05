Sport - vederlo anche in mezzo al mare con Moby | Tirrenia e Sky

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – L’estate del gruppoè un kolossal: nuove rotte e potenziamento di quelle storiche, prolungamento della stagione, sulla Livorno-Olbia l’ingresso in linea contemporaneo diLegacy eFantasy, i traghetti più grandi e green del mondo, con un effetto domino che prevede su ogni rotta navi più moderne e capienti, servizi di bordo di assoluta eccellenza. E, in più, la certezzain navigazione di poter apprezzare lo spettacolo del grandeprevisto per questa estate ricchissima di eventi. Da sempre, conla vacanza inizia già dal viaggio di andata e continuain quello di ritorno e grazie all’accordo con Sky si arricchisce della possibilità di godere della ricchissima programmazione della pay tv con un’offerta di contenuti varia e per tutti i gusti. La nuova partnership fra il Gruppoe Sky prevede che sulle navi del gruppo i passeggeri potranno godere die intrattenimentonei viaggi a corto e medio raggio, limitatamente alle acque consentite, nelle tratte servite da: Sardegna, Sicilia e l’Isola d’Elba.