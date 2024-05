Sport in tv oggi mercoledì 22 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024)22, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Tiene banco la terza settimana del Giro d’Italia. La 17ma tappa con ancora tanta montagna e vedremo se il “Cannibale” Tadej Pogacar lascerà spazio agli altri, oppure se vorrà nuovamente prodursi in uno dei suoi assoli. Fari puntati anche sulla quarta giornata dei Mondiali di judo ad Abu Dhabi,Alice Bellandi, Christian Parlati e Kim Polling vorranno stupire. In serata assisteremo a gara-1 della Finale Scudetto di pallanuoto tra Pro Recco e Savona, un derby ligure di grande impatto, mentre a Dublino l‘Atalanta affronterà l’imbattuto Bayer Leverkusen nella Finale di Europa League di calcio. A chiudere il cerchio l’esordio nella Nations League di volley dell’Italia di Fefè De Giorgi contro la Germania, dando il via al cammino che vorrà portare gli azzurri alle Olimpiadi di Parigi.