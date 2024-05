Sport di squadra e universitari Sul lago spunta Dragon Boat

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Inaugurato suldi Varese ilper gli studenti, i docenti e il personale tecnico e amministrativo dell’Università dell’Insubria, un progetto realizzato dal Cus Insubria con la collaborazione di Arcadia. L’imbarcazione, con una testa di drago a prua e una coda a poppa, accoglie un equipaggio composto da 20 persone che remano con una pagaia, seduti in coppie di due su assi di legno, seguendo il ritmo dato dal tamburino a prua, mentre a poppa c’è un timoniere che tiene la rotta. Quella delè un’antica tradizione cinese arrivata in Italia negli anni Ottanta e poi "ufficializzata" comenel 1997 grazie alla Federazione Italiana, organismo riconosciuto dalla Federazione europea e internazionale. Il 21 e 22 settembre a Firenze sull’Arno si svolgerà la XXII sfida nazionale di Miniorganizzata dall’associazione nazionale dei circoli italiani, appuntamento per il quale si sta preparando anche l’equipaggio dell’Insubria, allenato da Mauro Mazzoccato.