Specie di farfalla data per scomparsa - avvistata a Firenze

22 maggio 2024 - Una farfalla che si temeva scomparsa dai dintorni della città di Firenze è stata osservata durante un'attività di ricerca sulla biodiversità coordinata dall'Università di Firenze e condotta nel parco fluviale del Mugnone, tra il capoluogo toscano e Fiesole. Lo rende noto l'Ateneo spiegando che l'escursione, che risale al 29 aprile, ha coinvolto circa 70 volontari tra studenti fiorentini del corso di laurea in scienze naturali e dipendenti dell'azienda Baker Hughes con la quale Unifi ha organizzato l'iniziativa: "È stata proprio una dipendente dell'azienda - si spiega - a individuare un esemplare di Zerynthia cassandra, bellissima farfalla protetta a livello europeo e non più segnalata da decenni nelle zone fiorentine". Bioblitz, questo il nome dato all'escursione, è una delle quattro iniziative previste da Urbeauty - Azioni di citizen science ed esperienza estetica diffusa per la conservazione della biodiversità urbana e peri-urbana: si tratta di uno dei progetti vincitori di Unifi Extra 2024, bando mirato a valorizzare le azioni dell'Ateneo in collaborazione con la comunità per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.