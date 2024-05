Spara al rivale e pubblica il video sui social - ma lo vedono anche i carabinieri

Trump e lo spot elettorale dove si parla della “creazione di un Reich unificato” VIDEO - Trump e lo spot elettorale dove si parla della “creazione di un Reich unificato” video - Donald Trump sul suo social, Truth, ha pubblicato un video elettorale in cui parla di cosa succederà negli Stati Uniti dopo una sua vittoria. “Cosa succederà dopo la vittoria di Donald Trump”, chiede ... blitzquotidiano

Bufera in Argentina: ex giocatore del Boca con De Rossi sorpreso in un video shock - Bufera in Argentina: ex giocatore del Boca con De Rossi sorpreso in un video shock - Protagonista del filmato un calciatore argentino che l'attuale tecnico della Roma stimava e conosceva molto bene ... corrieredellosport

Postano sui social un tentato omicidio. Arrestati - Postano sui social un tentato omicidio. Arrestati - Augusta: Hanno postato sui social un video mentre si riprendevano e si autocelebravano durante un tentato omicidio. È accaduto ad Augusta, dove due giovani di ... radiortm