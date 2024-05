Spara al rivale e poi posta il video sui social | i Carabinieri lo arrestano insieme a un complice

Spara al coetaneo a Carlentini vicino Siracusa e posta il video sui social, visto dai carabinieri: due arresti - spara al coetaneo a Carlentini vicino Siracusa e posta il video sui social, visto dai carabinieri: due arresti - Si è ripreso mentre si vantava di aver sparato insieme a un amico a un coetaneo e ha pubblicato il video sui social. Purtroppo per loro il filmato ha attirato l’attenzione dei carabinieri incaricati ... notizie.virgilio

Nereto. Spara contro il consigliere provinciale Luciano Giansante, poi si barrica in casa - Nereto. spara contro il consigliere provinciale Luciano Giansante, poi si barrica in casa - Ha sparato per strada contro Luciano Giansante ( nella foto ), consigliere provinciale di Teramo, consigliere comunale a Martinsicuro (Te) ed ex presidente della Provincia di Teramo. E' successo nel ... abruzzolive.tv

Spara al consigliere e si barrica in casa: terrore in provincia di Teramo - spara al consigliere e si barrica in casa: terrore in provincia di Teramo - L'uomo che ha sparato ha tentato la fuga e si è barricato nella sua ... Sul posto dell'asserragliamento sono accorsi i carabinieri, la polizia, ma anche un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco, ... ilgiornale