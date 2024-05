Spagna - trasportavano droga lungo il fiume Guadalquivir | nove arresti e oltre due tonnellate di hashish sequestrate

(Di mercoledì 22 maggio 2024)2,5dicon un’imbarcazione e, alla vista delle forze dell’ordine hanno prima iniziato a sparare con le loro armi, poi si sono dati alla fuga. Ma alla fine sono stati arrestati. È accaduto nel sud delladove, la scorsa notte, gli agenti della Guardia Civil hanno bloccato l’imbarcazione presso l’estuario delfinendo bersaglio di raffiche di “armi automatiche da guerra“. A riferirlo è l’agenzia di stampa spagnola Efe che aggiunge che non ci sono stati feriti. Gli agenti sono intervenuti quando l’imbarcazione ha toccato terra in un punto del– zona frequentata spesso da gruppi di narcotrafficanti – per scaricare lache trasportava. Lì, ad attenderli, diverse persone pronte a prendere in consegna il carico e portarlo via con dei fuoristrada. Poi il blitz: la Guardia Civil è intervenuta e il gruppo ha tentato la fuga iniziando a sparare contro le autorità.

