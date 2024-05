Spagna - Norvegia e Irlanda riconoscono la Palestina Schlein | Lo faccia anche l’Italia I precedenti e che cosa cambia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024)riconosceranno ufficialmente lo Stato della. L’annuncio è arrivato direttamente dai capi di governo dei tre Paesi europei, che già nei giorni scorsi avevano anticipato le proprie intenzioni. Si tratta, di fatto, di un riconoscimento che ha un valore soprattutto simbolico e politico, se non altro perché i singoli Paesi non hanno alcun potere di ammettere lacome Stato membro dell’Onu a pieno titolo. I Paesi guidati da Pedro Sánchez, Jonas Gahr e Simon Harris si aggiungono agli altri 139 membri delle Nazioni Unite che già in passato hanno deciso di riconoscere ufficialmente la. Il primo Paese europeo a farlo fu la Svezia, nel 2014. La mossa diIl riconoscimento ufficiale dello Stato Palestinese da parte diavverrà il 28 maggio e arriva in un momento storico particolarmente delicato per il Medio Oriente.