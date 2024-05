Spagna - Norvegia e Irlanda riconosceranno ufficialmente lo Stato di Palestina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Gaza, 22 maggio 2024 –lopalestinese il prossimo 28 maggio. Lo hanno annunciato a poca distanza gli uni dagli altri i premier dei tre stati, il norvegese Jonas Gahr, lo spagnolo Pedro Sanchez e l’irlandese Simon Harris. Quest’ultimo ha parlato di “un giorno storico e importante” per il proprio paese e per la. Sanchez ha dato l’annuncio durante l’audizione al Congresso nella quale è chiamato a dare informazioni sulla situazione a Gaza, oltre a spiegazioni sull’attività della moglie, Begona Gomez, dopo l’apertura di un’inchiesta preliminare da parte della sezione 41 istruttoria del Tribunale di Madrid, sulla base di un esposto presentato dal sedicente sindacato Manos Limpias. Sanchez: “Netanyahu non ha un progetto di pace” Il premier israeliano Benjamin Netanyahu “mette in pericolo” la soluzione dei ‘due Stati’ e non ha “un progetto di pace”, ma ha provocato con la sua politica solo “dolore e distruzione” nella Striscia di Gaza, ha detto Sanchez alla Camera.