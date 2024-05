SpaceX ha effettuato la prima videochiamata tra due telefoni usando la rete spaziale di Starlink Il video

Galaxy Book4 Edge con Snapdragon X Elite: il notebook Samsung con intelligenza artificiale - Galaxy Book4 Edge con Snapdragon X Elite: il notebook Samsung con intelligenza artificiale - Il Galaxy Book4 Edge di Samsung è il suo primo laptop AI di nuova generazione che combina potenti funzionalità ibride basate sull'intelligenza artificiale e prestazioni di alto livello, il tutto con i ... hwupgrade

Finti investimenti proposti in rete, in Calabria raggiri fino a 600.000 euro - Finti investimenti proposti in rete, in Calabria raggiri fino a 600.000 euro - Un inganno extraterritoriale. Consumato in danno di decine di calabresi attirati in trappola attraverso inserzioni sui social e, più genericamente, sulle rete. La “trappola”, ordita utilizzando postaz ... calabria.gazzettadelsud

Attivista curda arrestata a Crotone, testimone irreperibile - Attivista curda arrestata a Crotone, testimone irreperibile - La procedura doveva servire a cristallizzare le testimonianze di due migranti nei confronti di Maysoon Majidi, l'artista ed attivista curda arrestata dalla Guardia di finanza di Crotone con l'accusa ... ansa