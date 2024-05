Soumahoro e Baby Gang - la nuova coppia della politica italiana | iniziato sciopero della fame

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag – Aboubakar, ecco la. Farebbe già ridere così se solo non fosse che il deputato ex-Avs ha davvero pensato bene di cercare nel rapper di origine marocchina, al secolo Zaccaria Mouhib, la sua prossima battaglia, l’uomo degli stivali infangati, cavaliere errantein cerca di ogni occasione possibile nella quale buttarsi per ripulirsi dall’inguaribile onta che lo ha ricoperto in seguito al famoso scandalo sull’accoglienza e, cantante e immigrato di seconda generazione, in carcere per aver violato i domiciliari dopo una condanna in primo grado a 5 anni e 2 mesi per una sparatoria in centro a Milano. Labattaglia di“Hounoperché sembra di vivere nel ‘700.per le condizioni di vita dei detenuti.