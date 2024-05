Soukaina El Basri - giallo sulla modella ritrovata con un proiettile nel petto

(Di mercoledì 22 maggio 2024)Ele madre di due bambini,giovedì 16 maggio in gravissime condizioni. Si tratta di reato di tentato omicidio: l’influencer aveva un foro neldovuto a un. Per adesso la procuratrice capo della Repubblica di Biella Teresa Angela Camelio, nel breve incontro con i cronisti, non ha confermato se si tratta del marito della donna. Attualmente risulta un solo iscritto nel registro degli indagati. Il magistrato ha anche affermato che “non c’è nessun fermo” per il marito. Alla domanda su dove fosse oggi il marito di “Siu”, ha però risposto che “non è una domanda alla quale io posso rispondere”. Pare inoltre che, al momento dei fatti, l’uomo fosse l’unica persona presente in casa. I rapporti traEle il marito A lanciare l’allarme lo stesso marito giovedì 16 maggio. A detta di lui, sarebbe caduta in casa a Chiavazza, vicino a Biella.

