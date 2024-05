Sostenibilità e politiche alimentari - Taranto è ufficialmente nella rete Eurocities MUFPP Azzaro | La transizione avviata dall’Amministrazione Melucci è modello di sviluppo per le comunità europee

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoUna delegazione del Comune diguidata dal vicesindaco e assessore aEconomico, Turismo e Sport, Gianni, è presente a Varsavia in occasione dell’iniziativa realizzata e promossa da, dal titolo “Innovation and resilience for urban food system”, per la firma del “Milan Urban Food Policy Pact.” Un suggello prezioso che vede il capoluogo ionico entrare a far parte dellapiù importante di cittàattive nell’applicazione di un piano disignificativo per quanto riguarda laalimentare: è un impegno che permetterà adi mettere in atto nuove strategie per garantire cibo sano e accessibile, evitando sprechi, in un’ottica di equità, resilienza e. «Con questa firma consolidiamo un impegno nato anni fa sotto impulso del sindaco Rinaldo: stringiamo ulteriori relazioni di valore con capitali e cittàdedite allae allosostenibile delle nostre– ha dichiarato il vicesindaco – il piano digiusta “Ecosistema” contiene un vasto programma die iniziative legate all’attuazione di buone pratiche, parte fondamentale, inoltre, del nostro percorso per traguardare gli obiettivi dell’Agenda 2030.