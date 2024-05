Sorteggio Roland Garros 2024 | data - programm - orar -o, -tv, strea -ing, italiani in tabellone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Domani, giovedì 23 maggio (ore 14.00), andrà in scena la cerimonia deldelprincipale maschile e femminile del. Nel magnifico scenario del giardino delle serre d’Auteuil, scopriremo gli incroci del main draw e le attese non mancheranno di certo. Il serbo Novak Djokovic e la polacca Iga Swiatek cercheranno di confermarsi campioni, presentandosi all’evento da n.1 del mondo. Tuttavia la situazione dei due è estremamente differente. Nole è reduce da un periodo non brillantissimo e il fatto che in questonon abbia ottenuto alcun titolo significativo desta sensazione, mentre Swiatek è stata la regina sulla terra rossa, considerando i successi a Madrid e a Roma. Di conseguenza, le possibilità di vittoria dei due non sono alla stessa stregua. Djokovic dovrà guardarsi da tanti avversari, tra cui si spera vi possa essere Jannik Sinner.