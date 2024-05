Sorpresa da Sciabolino - a pranzo arriva Alex Del Piero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Empoli (Firenze), 22 maggio 2024 – Chissà se avrà ordinato una delle loro celebri bistecche alla fiorentina, di sicuro sarà stata una giornata particolare per i titolari del ristorante, in località Casenuove ad Empoli. Ac’era infatti un ospite speciale: l’ex capitano della Juventus Alessandro Del. La sua è stata una visita di cortesia all’amico Alessandro Birindelli, con cui ha condiviso molti anni alla Juve. L’ex terzino è l’attuale allenatore della Primavera dell’Empoli e del resto il centro sportivo di Monteboro, dove gli azzurri si allenano, non è molto distante dal ristorante in questione. I due hanno pranzato insieme e poi, nel pomeriggio, si sono recati al quartier generale della società del presidente Corsi. Delha visitato le strutture e salutato i dirigenti del club. Nella speranza che sia di buon auspicio in vista della sfida, decisiva per la salvezza, che la prima squadra dell’Empoli giocherà domenica prossima contro la Roma.