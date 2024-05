Sono un idiota se penso che anche le democrazie occidentali abbiano dei limiti da rispettare?

(Di mercoledì 22 maggio 2024) di Pietro Francesco Maria de Sarlo Mi piacerebbe fare una domanda a Biden, a Tajani o, almeno, a Giuliano Ferrara che sul Foglio scrive: “La giustizia modello Corte penale è una roba per idioti incapaci di crescere e pensare”. La domanda è questa: che credibilità avrebbe avuto la CPI se, dopo aver chiesto un mandato di arresto per Putin, non lo avesse fattonei confronti di Netanyahu e Gallant? Pur avendo fatto studi formali e che richiedono disciplina, liceo classico e ingegneria,io unperché non mi riesce proprio di capire il senso di Stati, nella fattispecie Usa, Germania e Italia, che dal tramonto all’alba inviano a Israele le bombe da gettare su Gaza e dall’alba al tramonto aiuti umanitari. Se Israele ha ragione che si sbrighino a sterminare tutti i palestinesi nel più breve tempo possibile in modo che l’umanità possa rapidamente dimenticare l’orrore e quindi niente aiuti umanitari.

Come si applica un coupon sconto Amicafarmacia - Come si applica un coupon sconto Amicafarmacia - Per rendere più semplice e veloce la ricerca degli articoli che desideri acquistare, i prodotti sono suddivisi in base alla categoria di appartenenza. Con un codice Amica Farmacia potrai acquistare i ... ansa

Ofi Invest AM: “I mercati non si facciano intimorire dalla dipendenza della Bce dalla Fed” - Ofi Invest AM: “I mercati non si facciano intimorire dalla dipendenza della Bce dalla Fed” - Nel primo trimestre del 2024, la crescita reale degli Stati Uniti è scesa al di sotto del 2% per la prima volta in un anno e mezzo, avendo fatto registrare un aumento “solo” dell’1,6% rispetto ai tre ... bluerating

La Polizia ha ufficialmente aperto un'inchiesta insieme alla Dea sulla morte dell'attore di Friends - La Polizia ha ufficialmente aperto un'inchiesta insieme alla Dea sulla morte dell'attore di Friends - Nel corpo dell'attore sono stati, infatti, trovati ingenti quantitativi di ketamina. Da dove arrivava quella sostanza e per quale motivo l'aveva assunta Per rispondere a queste domande è stata ... gazzetta