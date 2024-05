Sono solo parole… | un anno di educazione emozionale contro la violenza di genere in una scuola di Novara

La sfida di avvicinare giovani calciatori ai malati terminali - La sfida di avvicinare giovani calciatori ai malati terminali - A Grosseto per il progetto educativo «solo piedi buoni»: 10 squadre giovanili da gemellare con associazioni. La storia de La Farfalla Onlus. corrierefiorentino.corriere

Musumeci: «Campi Flegrei I piani di evacuazione non restino solo sulla carta» - Musumeci: «Campi Flegrei I piani di evacuazione non restino solo sulla carta» - Il ministro: «Niente panico, qui serve una convivenza vigile. Va verificata la vulnerabilità degli edifici, sia pubblici e sia privati» ... roma.corriere

Giuseppe Delmonte, il figlio di Olga Granà: «Mia mamma diceva sempre: io so che mi ammazzerà. Alla fine è successo» - Giuseppe Delmonte, il figlio di Olga Granà: «Mia mamma diceva sempre: io so che mi ammazzerà. Alla fine è successo» - La donna fu uccisa a colpi d'ascia dall'ex marito ad Albizzate nel 1997. «Io avevo 19 anni, adesso porto la sua storia nelle scuole. Allora non c’erano leggi a tutela delle donne vittime di stalking» ... milano.corriere