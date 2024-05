Sono qui per proteggerti Chi è l' uomo che perseguitava Angelina Mango anche a Sanremo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il dramma segreto diportato alla luce da una inchiesta della magistratura: la giovanissima cantante rivelazione di Amici, vincitrice dell'ultimo Festival die protagonista pochi giorni fa all'Eurovision a Malmoe era vittima di uno stalker. L', un 49enne, era statolo scorso 6 febbraio. Ora è ricoverato in misura cautelare nel reparto di psichiatria dell'Arcispedale di Cona (Ferrara). Sconcertanti i dettagli emersi dall'inchiesta: il 49enne aveva cercato di avvicinare la cantante, figlia del compianto e mai dimenticato Pino, a un evento a margine della kermesse cercando di convincere gli addetti alla sicurezza di aver una relazione con la cantante in cui era il suo "protettore" da presunte persone che "volevano farle fare una fine mortale". Le indaginistate condotte dal commissariato Porta Ticinese della polizia di Stato, dopo che prima la madre e poihanno sporto denuncia.

