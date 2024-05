Sono dovuta andare via per abortire - la storia di Giulia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Per convincermi a tenere il bambino mi ha fatto sentire il battito. Mi ha fatto vedere tutti gli organi, mi ha detto che era un maschietto, mi ha chiesto come lo volevo chiamare”. Era il 2022 quando, poco più che vent’enne e proveniente da un piccolo paese della Toscana, scoprì di essere incinta. “Non lo sapevo. Il mio medico mi aveva detto che i ritardi potevano essere determinati dal vaccino”. È stato il suo ginecologo, obiettore, a confermare la gravidanza e a cercare di convincerla a portarla a termine. “stata male,stata veramente male in quei momenti. Non sapevo neanche cosa significasse obiettore, poi l’ho capito a mie spese”. La giovane ha quindi chiesto aiuto al medico di base. “Mi ha risposto solo ‘Io non ho mai avuto richieste di aiuto per’”. Il tempo è passato e il termine dei 90 giorni entro i quali, per legge, è possibile ricorrere all’interruzione di gravidanza per motivi legati alla scelta o alla salute della donna, è scaduto.