Sonia Bruganelli | Organizzerò un casting per trovare la fidanzata a Paolo Bonolis Sarei felice se dovesse innamorarsi di nuovo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Per il settimanale Chi e Oggistarebbe vivendo un flirt con il ballerino di “Ballando con Le Stelle”, Angelo Madonia. I due sono usciti anche allo scoperto recentemente, a favore di paparazzi. Ma l’opinionista de “L’Isola dei Famosi” ha un pensiero anche per l’ex, con cui ha condiviso 26 anni insieme. Durante una intervista a Confidenze ha spiegato: “È stata una separazione avvenuta con grande civiltà, stima e maturità: l’affetto reciproco, però, è rimasto. Serve l’intelligenza per capire che quello che conta sono i rapporti tra le persone. E che gli affetti restano. Non puoi volere il male di qualcuno solo perché ha smesso di amarti. E non bisogna rovinare i ricordi belli.sedi. Forseunper trovargli una”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.