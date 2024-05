Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno insieme | la reazione di Ema Stokholma

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ormai da settimane circolano voci su una frequentazione tra, maestro di ' Ballando con le stelle' , e, opinionista de L’Isola dei famosi ed ex moglie di Paolo Bonolis.: ladell’ex Nessuno dei due aveva smentito o confermato le indiscrezioni, ma la rivista Chi ha pubblicato foto che li mostrano affiatati, tra sorrisi, abbracci e un bacio. Nelle ultime settimane, i due sono stati paparazzati diverse volte, sia mentre uscivano dalla casa diper andare a cena con amici, sia mentre passeggiavano per Roma o visitavano la chiesa di Sant' Ignazio di Loyola. Inoltre, sono stati visti al vernissage della mostra Iconize di Stefano Mezzaroma con Matilde, la figlia di sei anni di. Ladi EmaLa notizia del loro flirt ha sollevato curiosità sulla possibiledi Ema, ex fidanzata del ballerino.