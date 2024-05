Sonia Bruganelli e Angelo Madonia escono allo scoperto | le foto mano nella mano paparazzate dal settimanale Chi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 22 maggio 2024): the beginning of a love story? L’attuale opinionista de L’isola dei Famosi e il ballerino professionista di Ballando con le Stelle non si nascondono più. I due sono stati sorpresi a spasso per Romada Chi, ildiretto da Alfonso Signorini in edicola da oggi. Sulle pagine della rivista la coppia è stata paparazzata in teneri atteggiamenti che farebbero pensare a qualcosa di più di una bella amicizia come affermato dadopo essere stati immortali insieme per la prima volta a Palma di Maiorca.tratte da ChiCome appreso dal, lasi frequenterebbero da qualche tempo, ma sempre in compagnia di altre persone. Genitori impegnatissimi, lei mamma di tre figli avuti da Paolo Bonolis, lui papà innamoratissimo di due femminucce nate da due relazioni diverse, vogliono andarci con i piedi di piombo e parlare di relazione sarebbe ancora fin troppo prematuro.