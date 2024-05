Sondaggi elettorali Swg - il PD raggiunge il 21 - in discesa il M5S

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’inflazione preoccupa ancora gli europei Gli ultimidi Swg prima del consueto blackout mostrano che sembrano esserci più cambiamenti nel campo dell’opposizione che in quello della maggioranza. Quest’ultima è stabile nel complesso, al suo interno c’è un lieve progresso di due decimali di Fratelli d’Italia, che è al 27%, mentre la Lega perde lo 0,3% e scende all’8,3%, sotto Forza Italia, all’8,4% e in aumento di un decimale. Certo, la sfida tra alleati tra il partito di Salvini e quello di Tajani sarà una di quelle da osservare il 9 giugno, ma a essere interessante sarà anche il confronto tra i di principali partiti di opposizione, Pd e Movimento 5 Stelle. Qui sta la principale novità di questa settimana, tra le due formazioni, infatti, la distanza è cresciuta dell’1% in sette giorni, perché quella di Schlein cresce di mezzo puntondo la soglia del 21%, mentre quella di Conte ne perde un altro mezzo calando al 15,7%.

Quanti seggi potrebbero conquistare i partiti al Parlamento europeo - Quanti seggi potrebbero conquistare i partiti al Parlamento europeo - Sabato 8 e domenica 9 giugno in Italia si terranno le elezioni europee per assegnare i 76 seggi che spettano al nostro Paese al Parlamento europeo. La legge elettorale per le europee prevede una sogli ... pagellapolitica

Presidenziali Usa, Trump scavalca Biden anche nei finanziamenti - Presidenziali Usa, Trump scavalca Biden anche nei finanziamenti - NEW YORK - Biden aveva un vantaggio netto su Trump: i finanziamenti elettorali. Poi naturalmente si trattava di usarli bene, per cercare di rovesciare i sondaggi, che al momento lo danno sconfitto in ... repubblica

Sondaggi politici Elezioni Europee 2024/ Boom Lega 9%, Meloni +6% sul Pd. Seggi Ue: 22 FdI, 12 M5s, 7 Renew - sondaggi politici Elezioni Europee 2024/ Boom Lega 9%, Meloni +6% sul Pd. Seggi Ue: 22 FdI, 12 M5s, 7 Renew - sondaggi politici BiDiMedia Elezioni Europee 2024: FdI vincente attorno al 27%, Pd a -6%,, Lega exploit +0,5%. Stima seggi: Centrodestra top ... ilsussidiario