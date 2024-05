Soldi | Su Scurati nessun intento censorio dalla Rai Ma il Pd l' attacca | Perché ha cambiato versione?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Restano ancora dei dubbi. Ma sul caso, "non c'è stato". E' ladi Marinella, la presidente Rai, intervenuta in commissione Vigilanza. La dirigente, che nelle scorse settimane era stata tra le più critiche sulla vicenda che ha coinvolto lo scrittore, spiega che "la ricostruzione dei fatti da parte dell'amministratore delegato è nella sostanza corretta". Pur aggiungendo che l'audit interno - la procedura di verifica - aperto per far luce sulla vicenda "restituisce un'immagine più complessa di come è stata raccontata, con disallineamenti operativi e di comunicazione all'interno della direzione editoriale competente legati a una timeline degli eventi molto precisa ed è questo che mi ha indotto a una presa di posizione pubblica". "Naturalmente – ha precisato– l'audit non può interpretare le intenzioni sottostanti al comportamento, ritengo tuttavia che l'importanza della tempistica andasse evidenziata.