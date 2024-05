Soldatesse rapite -Netanyahu | Scioccato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 21.20 "Sonodal video che documenta il rapimento delle nostre care. Continueremo a fare di tutto per riportarle a casa". Così il premier israeliano: "La brutalità dei terroristi di Hamas non fa che rafforzare la mia determinazione a lottare con tutte le mie forze fino all'eliminazione di Hamas per garantire che ciò che abbiamo visto non accada mai più".