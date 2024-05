Smog - Sala | a Milano qualità dell’aria migliorat - merito di Area B e Area C

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024)- "Ladell'aria sta migliorando di più ache nel suo territorio circostante e questo non deriva da nessuna grazia che abbiamo ricevuto ma deriva da azioni che abbiamo fatto con coraggio. Se non si pongono dei limiti, e i limiti sonoB eC, in maniera naturale non si cambia ladell'aria". Questa la considerazione del sindaco Giuseppenella diretta Instagram "Cose in Comune", quest’oggi dedicata ai due provvedimenti ormai attivi da diversi anni sul territorio cittadino. Secondo“bisogna offrire alternative ma bisogna porre dei limiti e in più dati sugli inquinanti stanno dando ragione ma ci fanno anche dire che dobbiamo fare di più e che dobbiamo andare avanti perché il parco mezzi circolante cambia poco se non si fanno delle azioni come quelle che stiamo facendo".ha quindi parlato dei dati.