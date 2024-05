Sky - ' Sunak rompe gli indug - elezioni in Gb il 4 luglio'

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il primo ministro Tory britannico Rishiha deciso di avviare le procedure per lo scioglimento della Camera dei Comuni, indicando la data del 4per lepolitiche nel Regno Unito: la cui convocazione è anticipata così di circa 6 mesi rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Lo anticipa Sky News, mentre è in corso un consiglio dei ministri ad hoc. I sondaggi danno da mesi l'opposizione laburista di Keir Starmer in netto vantaggio sui conservatori, al potere da 14 anni.

