Siu - l’influencer in fin di vita In rianimazione con una ferita al pett - il marito | E’ caduta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 maggio 2024 – E’ giallo sul caso di Soukaina El Basri,e modella bellunese di origini marocchine in fin di. La giovane, stando a quanto ricostruito finora, giovedì scorso si è recata insieme alin pronto soccorso all’ospedale di Ponderano nel Biellese, lamentando un forte dolore alo, dove le è stata riscontrata un’unica. Ai medici avrebbe detto di essere– versione sostenuta dal– e poi è collassata per una emorragia interna. La donna è stata trasportata d’urgenza al Maggiore di Novara dove si trova ricoverata in. Le indagini Sono in corso gli accertamenti della polizia per ricostruire la vicenda. La giovane qualche giorno fa – secondo una prima ricostruzione fornita dalche ha chiamato i soccorsi – sarebbein casa, nel biellese, ferendosi gravemente.