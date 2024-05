Siu - l' influencer in coma farmacologico | è stata colpita all' arteria da un oggetto Indagato il marito

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È in gravi condizioni in ospedale a Novara, tenuta in, un'di 30 anni, Soukaina El Basri, che nei giorni scorsi era arrivata in pronto soccorso nel Biellese.

Suokaina El Basri, l'influencer conosciuta su Instagram come Siu e modella di 30 anni è ricoverata in coma farmacologico, in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di. ilmessaggero

Biella, influencer Siu in coma farmacologico: "Colpita all'arteria". Sentito il marito - Biella, influencer Siu in coma farmacologico: "Colpita all'arteria". Sentito il marito - Come sta l'influencer Siu è in coma farmacologico, in prognosi riservata. A rendere note le condizioni della giovane il procuratore di Biella, Teresa Angela Camelio, incontrando brevemente la stampa ... adnkronos

Influencer trovata in casa con una ferita al petto: il marito è indagato per tentato omicidio - Influencer trovata in casa con una ferita al petto: il marito è indagato per tentato omicidio - È in gravi condizioni in ospedale a Novara, tenuta in coma farmacologico, un'influencer di 30 anni, Soukaina El Basri, che nei giorni scorsi era arrivata in pronto soccorso nel Biellese. Sul caso è ... giornalelavoce

Siu è stata «colpita all'arteria con un oggetto»: l'influencer in coma farmacologico. Il marito e la versione della caduta, cosa sappiamo - Siu è stata «colpita all'arteria con un oggetto»: l'influencer in coma farmacologico. Il marito e la versione della caduta, cosa sappiamo - La donna è stata colpita da un oggetto non ancora identificato all’arteria mammaria che le ha causato un'abbondante fuoriuscita di sangue con un riversamento interno. “ È stato dato incarico a un ... ilmessaggero