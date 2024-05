Sinner strappa applausi in allenamento al Roland Garros con uno sparring d’eccezione – VIDEO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Jannikha dato il via ufficialmente all’operazione ““. L’altoatesino (n.2 del mondo) si è presentato alle 11.45 circa sui campi dello Slam francese, accompagnato dal suo staff. Sorridente e sereno, Jannik si è preparato per disputare il suo primodalle 12.30 sul Philippe Chatrier, avendo unopartnercome il giapponese Kei Nishikori.’s smile is in Paris #pic.twitter.com/KGqRv7u1xK —(@) May 22, 2024 Giove Pluvio è arrivato a condizionare il tutto, per questo il tetto del Centrale di Parigi è stato chiuso per consentire il regolare svolgimento del training, previsto fino alle 14.00.si è messo alla prova, testandosi anche in un set di prova con il nipponico, per verificare che tutto fosse ok. Ricordiamo che l’altoatesino è stato costretto a ritirarsi nel mentre del Masters1000 di Madrid per problemi all’anca e per lo stesso motivo ha deciso di rinunciare agli Internazionali d’Italia.