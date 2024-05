Sinner lancia la sfida a Djokovic per il n 1 al Roland Garros | le combinazioni nella corsa al trono del ranking

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Jannikha ufficialmente comunicato che giocherà il, secondo Slam della stagione in programma sulla terra rossa di Parigi dal 26 maggio al 9 giugno. Il tennista italiano tornerà in campo dopo una pausa forzata a causa di un fastidio all’anca, che lo ha costretto a ritirarsi al Masters 1000 di Madrid prima di disputare i quarti di finale e a rinunciare agli Internazionale d’Italia. Il fuoriclasse altoatesino si appresta a calcare nuovamente il palcoscenico, desideroso di ottenere nuovi risultati di lusso dopo un primo quadrimestre semplicemente memorabile. Jannikha infatti giganteggiatoprima parte dell’annata agonistica vincendo gli Australian Open, l’ATP 500 di Rotterdam e il Masters Miami di Miami, oltre ad avere disputato le semifinali a Montecarlo e a Indian Wells. Il 22enne si è issato fino al secondo posto nelATP e ora hato concretamente l’assalto al numero 1 del mondo.

